Обмін полоненими: в ОП повідомили, де саме тривала операція (відео)

Великий обмін полоненими відбувся на території кількох країн: Польщі, Туреччини, Саудівської Аравії та на кордоні між Україною та РФ.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час брифінгу щодо повернення захисників України з російського полону.

Брифінг транслював Офіс президента.

Під час заходу Буданов розповів, що загалом обмін військовополоненими тривав на території кількох країн.

"Це територія України, мається на увазі кордон між Україною та росією, це етап на території Республіки Польщі, це операції на території Турецької Республіки та операція на території Саудівської Аравії", - розповів Буданов.

За словами посадовців, обміни полоненими будуть відбуватися й надалі.

"Ми повернемо абсолютно всіх наших громадян", - зазначено на брифінгу.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Віктора Медведчука передали РФ в обмін на 200 українських героїв.

Зокрема, серед звільнених - командири захисників "Азовсталі" Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар "Калина", Денис Шлега, Олег Хоменко.

Звільнені й захисниці Мар'яна Мамонова, Яна Шумовецька та Анастасія Черненька, які потрапили в полон, перебуваючи при надії.

Було оприлюднено список усіх 215 звільнених полонених.

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