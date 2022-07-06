"Одесу не візьмуть навіть у паралельній реальності": Арестович розвіяв "апокаліптичні прогнози"

За словами Арестовича, Одесі загрожують удари крилатими ракетами, але їх збиває ППО.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович спростував чутки, що українська влада нібито планує "здати" Одесу. Він запевнив, що окупанти у жодному разі не візьмуть місто.
Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.
"Кульмінація того, що я чув за цю війну: одесити написали і попросили прокоментувати, що нібито у Києві на нараді вирішили віддати Одесу. Ось так логіка у нас: Зміїний беремо, а Одесу віддаємо. Шановні одесити, Одесі не загрожує взагалі нічого. Для того, щоб хоч щось зробити з Одесою, (окупантам. - Ред.) потрібно спочатку взяти Миколаїв. Ці перспективи були зруйновані на початку війни, коли у росіян були всі сили і шанси взяти Миколаїв. Але не взяли. Сьогодні взяти його – шансів ніяких", – запевнив представник ОП.
Арестович навів приклад, що для того, аби взяти Лисичанськ і Сєвєродонецьк, 60% військ РФ в Україні, а це 9/10 російської армії, були зосереджені у цих районах.
"І все одно, ця "епопея" тривала 90 днів. Щоб повторити цей успіх, потрібно ці 60% перемістити на Одеський напрямок. І як вони будуть перетягувати війська через два нещасні мости: Антонівський і Нову Каховку. Навіть у разі спроби перемістити туди це угрупування військ, там буде протягом тижня 50 "чорнобаївок", – каже він.
За словами Арестовича, Одесі загрожують удари крилатими ракетами, але їх збиває ППО.
"І все. Одеса не може бути взята ні у цій реальності, ні у паралельній", – підсумував радник Офісу президента.
Раніше Олексій Арестович пояснив, чому "затих" ракетний терор України.
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