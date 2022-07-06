"Одесу не візьмуть навіть у паралельній реальності": Арестович розвіяв "апокаліптичні прогнози"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович спростував чутки, що українська влада нібито планує "здати" Одесу. Він запевнив, що окупанти у жодному разі не візьмуть місто.

Про це Арестович сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

"Кульмінація того, що я чув за цю війну: одесити написали і попросили прокоментувати, що нібито у Києві на нараді вирішили віддати Одесу. Ось так логіка у нас: Зміїний беремо, а Одесу віддаємо. Шановні одесити, Одесі не загрожує взагалі нічого. Для того, щоб хоч щось зробити з Одесою, (окупантам. - Ред.) потрібно спочатку взяти Миколаїв. Ці перспективи були зруйновані на початку війни, коли у росіян були всі сили і шанси взяти Миколаїв. Але не взяли. Сьогодні взяти його – шансів ніяких", – запевнив представник ОП.

Арестович навів приклад, що для того, аби взяти Лисичанськ і Сєвєродонецьк, 60% військ РФ в Україні, а це 9/10 російської армії, були зосереджені у цих районах.

"І все одно, ця "епопея" тривала 90 днів. Щоб повторити цей успіх, потрібно ці 60% перемістити на Одеський напрямок. І як вони будуть перетягувати війська через два нещасні мости: Антонівський і Нову Каховку. Навіть у разі спроби перемістити туди це угрупування військ, там буде протягом тижня 50 "чорнобаївок", – каже він.

За словами Арестовича, Одесі загрожують удари крилатими ракетами, але їх збиває ППО.

"І все. Одеса не може бути взята ні у цій реальності, ні у паралельній", – підсумував радник Офісу президента.