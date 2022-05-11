Окупанти катують взятих у заручники мирних українців - Денісова

Загарбники виклали у Мережу відео допиту викраденого ними мешканця Олешків на Херсонщині Сергія Мороза. На відео зафіксовані тортури із застосуванням електричного струму.
Російські окупанти катують взятих у заручники мирних українців.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Окупанти виклали у вільний доступ відео допиту викраденого ними мешканця Олешків на Херсонщині Сергія Мороза. На відео зафіксовані факти побиття й тортур із застосуванням електричного струму", - зауважила омбудсменка.
Вона наголосила, що відео є черговим доказом воєнних злочинів РФ.
Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.
Нагадаємо, у Міноборони розповіли про лицемірство міжнародного права, яке може завадити покарати російських убивць і ґвалтівників.
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