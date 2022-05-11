Окупанти катують взятих у заручники мирних українців - Денісова

Загарбники виклали у Мережу відео допиту викраденого ними мешканця Олешків на Херсонщині Сергія Мороза. На відео зафіксовані тортури із застосуванням електричного струму.

Російські окупанти катують взятих у заручники мирних українців.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Окупанти виклали у вільний доступ відео допиту викраденого ними мешканця Олешків на Херсонщині Сергія Мороза. На відео зафіксовані факти побиття й тортур із застосуванням електричного струму", - зауважила омбудсменка.

Вона наголосила, що відео є черговим доказом воєнних злочинів РФ.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли про лицемірство міжнародного права, яке може завадити покарати російських убивць і ґвалтівників.

У Дніпрі рятують маленьких сестричок з Луганщини, яких поранило під час обстрілу

Читайте також: