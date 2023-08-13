Окупанти на Херсонщині вбили цілу сім'ю - батьків, місячну донечку та 12-річного сина

Дитину госпіталізували у важкому стані до лікарні.
У лікарні помер 12-річний хлопчик, який отримав поранення під час ворожого обстрілу Херсонської області, під час якого загинула його родина - мама, тато та місячна сестричка.
Про це в обід повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
"У Широкій Балці загинула вся сім’я. На жаль, 12-річний хлопчик помер у лікарні", - написав він о 13:04.
Російські війська у неділю, 13 серпня, обстріляли Станіслав та Широку Балку Херсонської області. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу у Широкій Балці загинув місцевий мешканець і сім’я - чоловік, дружина та їхня донечка, якій лише 23 дні від народження. 12-річного сина госпіталізували у тяжкому стані, але, на жаль, він помер.
Як повідомляли раніше, 13 серпня окупанти на Херсонщині вбили сім'ю із місячною дитинкою.
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