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Окупанти на Херсонщині вбили цілу сім'ю - батьків, місячну донечку та 12-річного сина

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Окупанти на Херсонщині вбили цілу сім'ю - батьків, місячну донечку та 12-річного сина

Дитячі черевички на акції проти російській агресії / Фото: Associated Press

Дитину госпіталізували у важкому стані до лікарні.

У лікарні помер 12-річний хлопчик, який отримав поранення під час ворожого обстрілу Херсонської області, під час якого загинула його родина - мама, тато та місячна сестричка. 

Про це в обід повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"У Широкій Балці загинула вся сім’я. На жаль, 12-річний хлопчик помер у лікарні", - написав він о 13:04.

Російські війська у неділю, 13 серпня, обстріляли Станіслав та Широку Балку Херсонської області. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу у Широкій Балці загинув місцевий мешканець і сім’я - чоловік, дружина та їхня донечка, якій лише 23 дні від народження. 12-річного сина госпіталізували у тяжкому стані, але, на жаль, він помер.

Як повідомляли раніше, 13 серпня окупанти на Херсонщині вбили сім'ю із місячною дитинкою.

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Дата публікації
Перегляди
937
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