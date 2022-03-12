Окупанти обстріляли Авдіївку з Градів та установок "Точки-У"

Окупанти обстріляли Авдіївку з Градів та установок "Точки-У"

Після обстрілів декілька сіл залишилися без світла.

Сьогодні, 12 березня, російські окупаційні війська відкрили вогонь в напрямку Авдіївки з Градів та установок "Точки-У". Також під обстрілом опинились населені пункти Очеретинської громади.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

В Очеретинській громаді окупанти обстріляли Кам'янку. Обстрілами була перебита лінія електропередач, без електрики залишились Троїцьке, Новобахмутівка, Новоселівка та Олександропіль.

Наслідки обстрілів ще встановлюють.

Раніше стало відомо, що в Охтирці Сумської області триває артобстріл армією Російської Федерації.

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