Окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині: загинула вчителька місцевої школи

На Херсонщині, у Білозерській селищній територіальній громаді, троє людей загинуло внаслідок ворожого обстрілу.

На Херсонщині стабільно складна ситуація зберігається на території всієї області. Минулої доби вибухи та обстріли лунали у всіх районах.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Білозерська селищна ТГ – енергопостачання, водопостачання та газопостачання в є. Після касетних обстрілів окупантами, 21 травня 2022 року, є троє загиблих та часткова руйнація 10 приватних будинків”, - йдеться у повідомленні.

Одна із загиблих внаслідок обстрілу Білозерки - Дар’я Голік. Вона працювала вчителькою у місцевій школі №3.

Фото: Дар'я Голік/Facebook

Колектив Білозерського закладу повної загальної середньої освіти №3 на своїй сторінці у Facebook висловив співчуття рідним загиблої і згадує її як людину, яка "горіла життям і випромінювала оптимізм”.

"Її дуже любили та чекали діти на уроки, ця любов була взаємною. Найбільше Дар'я Олександрівна не любила дистанційного навчання, для неї було важливим бачити дітей на відстані протягнутої руки, відчувати їх настрій та енергетику. Вона весь час говорила, що нарешті знайшла себе. Спочивай з миром, Дашуня. Вічна тобі пам'ять та Царство небесне", - написали колеги.

Раніше стало відомо, що внаслідок обстрілів російських окупантів Миколаївської області загинула літня жінка, яка все життя працювала в школі вчителькою російської мови і літератури.

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