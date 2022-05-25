Окупанти обстріляли Луганську область: загинули шість мирних громадян

В Луганській області внаслідок обстрілів російськими окупантами загинула шість мирних громадян.
Ще вісім отримали поранення.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Через ворожі обстріли відбулись руйнування у Сєвєродонецьку, Новодружеську, Врубівці, Тошківці, Комишувасі, Золотому, Катеринівці, Гірському. Кількість зруйнованого та пошкодженого майна зараз порахувати складно.
“Мешканцям Лисичанська рятувальники підвезли 1,5 тонн питної та 32 тонн технічної води, продукти харчування. Продовжуються роботи по розбору завалів, гасінню пожеж та розмінуванню територій”, - наголосили в пресслужбе ДСНС України.
Нагадаємо, що на Донбасі окупанти наступають на всіх напрямках і намагаються прорвати українську оборону.
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