Окупанти обстріляли Луганську область: загинули шість мирних громадян

В Луганській області внаслідок обстрілів російськими окупантами загинула шість мирних громадян.

Ще вісім отримали поранення.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Через ворожі обстріли відбулись руйнування у Сєвєродонецьку, Новодружеську, Врубівці, Тошківці, Комишувасі, Золотому, Катеринівці, Гірському. Кількість зруйнованого та пошкодженого майна зараз порахувати складно.

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“Мешканцям Лисичанська рятувальники підвезли 1,5 тонн питної та 32 тонн технічної води, продукти харчування. Продовжуються роботи по розбору завалів, гасінню пожеж та розмінуванню територій”, - наголосили в пресслужбе ДСНС України.

Нагадаємо, що на Донбасі окупанти наступають на всіх напрямках і намагаються прорвати українську оборону.

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