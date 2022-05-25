Окупанти завдали авіаракетного удару по мирних будинках Краматорська

Російські окупанти знову обстріляли Краматорськ - загарбники завдали авіаракетного удару по місту у Донецькій області.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.

"Тривожна ніч у Краматорську. Авіаракетний удар по спальних районах та приватному сектору. Без жертв", - написав він.

Мер Краматорська наголосив, що ще зарано повертатись до міста, оскільки це дуже небезпечно. "Друзі, я розумію, як тяжко вам поза рідним містом. Але ворог все ближче. Небезпека не десь там, а у нас - поряд! Ще зарано повертатись, як би важко вам не було. Бережіть себе, я вас благаю", - зазначив Гончаренко.

Варто зазначити, що 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Під час обстрілу там перебували близько 4 тис. людей, адже тривала евакуація жителів Донеччини. В результаті ракетного удару загинула 61 особа і 121 було поранено.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 91-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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