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Окупанти обстріляли Таврійськ на Херсонщині: двоє загиблих

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Окупанти обстріляли Таврійськ на Херсонщині: двоє загиблих

Associated Press

Ворог атакували місто.

Під час обстрілів у місті Таврійськ на Херсонщині загинули дві людини, троє поранених.

Про це повідомив журналіст Олег Батурин на сторінці у Facebook.

Місцеві жителі постраждали  під час обстрілів та отримали осколкові поранення. “Постраждалих доправили до каховської лікарні. Двоє померли, одна людина перебуває у тяжкому стані в реанімації, ще двоє отримали поранення середнього ступеню важкості”, - йдеться у дописі журналіста.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області здетонував касетний снаряд, загинув житель Нововоронцовки. Ще один отримав поранення.

А у приватному секторі в Харкові, в районі Лисої гори, після російського обстрілу загинув 12-річний хлопчик та жінка — мати двох дітей.

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