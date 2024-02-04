Окупанти обстріляли з артилерії Торецьк на Донеччині: є загиблі

Сьогодні, 4 лютого, окупанти завдали ударів з артилерії по місту Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще двох цивільних госпіталізовано.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше одна людина загинула і 2 поранено внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька. Близько першої години дня росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у житлову забудову", - повідомив деталі Філашкін.

Постраждалих доправили до медичних установ. Наслідки обстрілу встановлюють.

У поліції Донецької області повідомили, що росіяни 3 лютого обстріляли вісім населених пунктів Донеччини. Всього здійснили 12 атак та пошкодили дев'ять цивільних об'єктів.

За інформацією поліції, Авдіївка витримала п'ять авіаударів, внаслідок обстрілу в місті зруйнований багатоквартирний будинок, а по Гродівці російські війська вдарили з РСЗВ "Смерч" та пошкодили приватну оселю.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Херсонську область, поціливши у житлові квартали населених пунктів – є жертва та постраждалі.

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