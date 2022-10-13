Окупанти скупчуються поблизу Сватового - Гайдай

Російські окупанти скупчуються поблизу міста Сватове в Луганській області. Армія агресорки РФ готується до наступу ЗСУ, а тому масово мінує мости.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, на тлі повідомлень про масовий виїзд із захоплених територій підрядників з Росії та вкрай негативної якості їхньої діяльності окупанти хизуються ремонтами у Привіллі.

"Там вони в одній зі шкіл у середині жовтня розпочали скління фасаду. Інформують, що перший поверх вже завершили. Про яке опалення може йтися, якщо заклади освіти досі без вікон?", - йдеться у повідомленні.

Гайдай зауважив, що місцеві жителі незадоволені посиленням контролю на межі так званих "ЛДНР" з Росією. До слова, відміна митниці вже закріплена на законодавчому рівні в держдумі.

Крім того, повідомив керівник області, російські окупанти вмикають і вимикають зв’язок. "У селах Сватівського району, де росіяни зараз укріплюються, подзвонити можна виключно десь із пагорба, якщо знаєш місця", - наголосив Гайдай.

Деокупація Луганської області

Збройні сили України продовжують звільняти від окупантів населені пункти в Луганській області. Офіційно відомо про звільнення семи населених пунктів у регіоні. Йдеться про села у Сватівському районі.

Тим часом росіяни намагаються хоч якось уповільнити наступ ЗСУ. Окупанти готуються відступати, а тому продовжують мінувати території. Росіяни готуються оборонятись у Кремінній та Сватовому.

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