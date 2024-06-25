Окупанти тиснуть на Часів Яр: тривожна стаття Associated Press

Постійні атаки росіян на позиції ЗСУ біля стратегічно важливого міста Часів Яр ускладнюють ротацію військ і постачання деяких вантажів.

Про це пише Associated Press з посиланням на українських військових, які захищають цю ділянку фронту.

До того ж постійні наземні атаки та обстріли не дають можливість перепочити бійцям, втомленим понад двома роками війни.

"Ми працюємо, можна сказати, без відпочинку. Тому двох однакових днів не буває. Ви завжди повинні бути готові працювати вдень і вночі", – розповів журналістам командир взводу Олександр (прізвище військового не розголошується з міркувань безпеки).

Автори статті зазначили, що російські окупаційні війська намагаються використовувати свою перевагу у чисельності особового складу і кількості зброї, доки Сили оборони України чекають на військову допомогу від Заходу. Але українські артилеристи в Часовому Ярі повідомили, що вже почали отримувати боєприпаси від США.

Видання нагадало, що збереження контролю над Часовим Яром має вирішальне значення для української оборони, але саме місто майже повністю зруйноване.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують активні наступальні дії в районі Часового Яру, однак їхні спроби призводять лише до втрат. У ЗСУ повідомили, що під час кожного штурму росіяни втрачають десятки солдатів.

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