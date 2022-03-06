Окупанти випустили по Вінниці 8 ракет - термінове звернення Зеленського

Президент вкотре заявив про вимогу закрити небо над Україною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що по Вінниці 6 березня окупантами було випущено 8 ракет.

"Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці - 8 ракет проти нашого міста, проти нашої мирної та доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії жодним чином. Ракетний удар жорсткий, цинічний. Повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, будували наші батьки, наші дідусі, бабусі, покоління українців", - заявив він.

Президент вкотре заявив про вимогу закрити небо над Україною.

"Закрийте небо над Україною, закрийте для всіх російських ракет, для російської бойової авіації - для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону - без ракет, без авіабомб. Ми люди і це ваш гуманітарний обов'язок захищати нас, захищати людей. І ви це можете! Якщо ви цього не зробити, не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок - ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів - від сьогодні і назавжди!", - наголосив Зеленський.