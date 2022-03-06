Окупанти випустили по Вінниці 8 ракет - термінове звернення Зеленського

Президент вкотре заявив про вимогу закрити небо над Україною.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що по Вінниці 6 березня окупантами було випущено 8 ракет.
"Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці - 8 ракет проти нашого міста, проти нашої мирної та доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії жодним чином. Ракетний удар жорсткий, цинічний. Повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, будували наші батьки, наші дідусі, бабусі, покоління українців", - заявив він.
Президент вкотре заявив про вимогу закрити небо над Україною.
"Закрийте небо над Україною, закрийте для всіх російських ракет, для російської бойової авіації - для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону - без ракет, без авіабомб. Ми люди і це ваш гуманітарний обов'язок захищати нас, захищати людей. І ви це можете! Якщо ви цього не зробити, не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок - ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це відповідальність також і політиків світу, західних лідерів - від сьогодні і назавжди!", - наголосив Зеленський.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.