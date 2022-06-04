Окупанти за день вбили 6 мирних жителів Донецької області: де саме

Окупанти за день вбили 6 мирних жителів Донецької області: де саме

Російські війська протягом 4 червня вбили шістьох мирних жителів Донецької області. Ще дев’ятеро цивільних зазнали поранень.

Водночас надалі неможливо встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 4 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Веселому, 1 в Адамівці та 1 у Хрестищі. Ще 9 людей дістали поранення", – уточнив голова області.

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"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Всі росіяни понесуть покарання за свої злочини!" – додав Кириленко.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили, що 4 червня російські окупанти продовжували обстрілювати населені пункти у Східній операційній зоні з усього озброєння, яке мають. Зокрема, тривають бойові дії за встановлення повного контролю на містом Сєверодонецьк.

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