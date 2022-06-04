Бійці угруповання ”Схід” за добу знищили 60 окупантів

Артилерія ЗСУ завдала вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських фашистських військ, також було знищено два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт.

Бійці угруповання ”Схід” за поточну добу знищили 60 російських загарбників.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання ”Схід” у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід”.

”Сьогодні, 4 червня, наша артилерія завдала вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських фашистських військ, також було знищено два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт”, - наголошується у повідомленні.

У зв`язку з цим втрати ворога складають:

особового складу – 60 загарбників;

БТР – 1;

ББМ – 1;

мінометів – 2;

АТТ – 26;

паливозаправників – 1;

БПЛА – 3.

Нагадаємо, протягом 101-го дня повномасштабної війни окупанти продовжували обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Зокрема, ворог обстріляв з артилерії село Кам'янська Слобода у Чернігівській області та Старікове й Катеринівку Сумської області.

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