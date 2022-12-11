Окупанти знову обстріляли Курахове на Донеччині з "Ураганів" – ОП

Росія вчерговала атакувала Курахове у Донецькій області.
У неділю, 11 грудня, російські загарбники знову обстріляли Курахове на Донеччині з РСЗВ "Ураган". Попередньо, постраждалих немає.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Окупанти знову обстріляли місто Курахове на Донеччині. Вдарили з РСЗВ "Ураган", - йдеться у повідомленні.
За його словами, на місці зараз працюють всі екстрені служби.
Обстріли у Кураховому на Донеччині
У середу, 7 грудня, російські війська завдали потужного удару по середмістю Курахового. Під ворожим вогнем опинилися ринок, автостанція, заправки, житлові будинки. Внаслідок атаки окупантів загинуло десять людей, багато людей отримали поранення.
Після обстрілу у місті закрили базари, магазини та відділення пошти.
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