Окупанти знову обстріляли Сумщину: під ранок було 16 "прильотів"

Ніч в області минула спокійно, однак під ранок російські загарбники обстріляли Сумщину.

У понеділок, 29 серпня, ранок у Сумській області розпочався з ворожих обстрілів.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ранок на прикордонні почався обстрілами після 8 ранку. Зі своєї сторони росіяни вгатили з мінометів та САУ по околицях одного з сіл Краснопільської громади, усього 16 "прильотів", - зазначив він.

За попередньою інформацією обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в 5 населених пунктах Запорізької області.

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