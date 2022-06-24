Окупанти знову обстріляли Сумщину - Живицький

Чотири "приходи" і САУ та близько 10 - із реактивних систем залпового вогню.

Російські загарбники знову обстріляли Сумську область.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Близько 18-ї години росіяни двічі обстріляли Хотінську громаду із артилерії. 4 "приходи" і САУ та близько 10 - із реактивних систем залпового вогню. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, чи допоможе кандидатство в ЄС прискорити постачання зброї до України.

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