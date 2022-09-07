Окупанти знову обстріляли Сумську область: під ворожим вогнем опинилися три громади

Вчора пізно ввечері та сьогодні вночі ворог обстріляв три громади у Сумській області.

Про це 7 вересня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вчора пізно ввечері, о 22:30 - був мінометний обстріл (12 прильотів) у Хотіньській громаді. Майже опівночі 18 вибухів з автоматичного гранатомету з боку Росії було у Зноб-Новгородській громаді. Близько другої години ночі 13 прильотів (орієнтовно САУ та 120 мм міномет), Миропільська громада", - написав він.

Очільник області додав, що в усіх випадках постраждалих немає, щодо руйнувань інформація уточнюється.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 196-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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