Окупанти знову обстріляли Сумську область: під ворожим вогнем опинилися три громади

Росія не припиняє атак на прикордонні райони України.
Вчора пізно ввечері та сьогодні вночі ворог обстріляв три громади у Сумській області.
Про це 7 вересня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Вчора пізно ввечері, о 22:30 - був мінометний обстріл (12 прильотів) у Хотіньській громаді. Майже опівночі 18 вибухів з автоматичного гранатомету з боку Росії було у Зноб-Новгородській громаді. Близько другої години ночі 13 прильотів (орієнтовно САУ та 120 мм міномет), Миропільська громада", - написав він.
Очільник області додав, що в усіх випадках постраждалих немає, щодо руйнувань інформація уточнюється.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 196-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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