Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти знову обстріляли Сумську область: під ворожим вогнем опинилися три громади

Дата публікації
Перегляди
906
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти знову обстріляли Сумську область: під ворожим вогнем опинилися три громади

Фото: Прес-служба МВС України

Росія не припиняє атак на прикордонні райони України.

Вчора пізно ввечері та сьогодні вночі ворог обстріляв три громади у Сумській області.

Про це 7 вересня повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Вчора пізно ввечері, о 22:30 - був мінометний обстріл (12 прильотів) у Хотіньській громаді. Майже опівночі 18 вибухів з автоматичного гранатомету з боку Росії було у Зноб-Новгородській громаді. Близько другої години ночі 13 прильотів (орієнтовно САУ та 120 мм міномет), Миропільська громада", - написав він.

Очільник області додав, що в усіх випадках постраждалих немає, щодо руйнувань інформація уточнюється.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 196-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Звернення Зеленського: Збили 5 російських ракет! Розмови з Трасс, Пелосі, Рютте

Звернення Зеленського: Збили 5 російських ракет! Розмови з Трасс, Пелосі, Рютте

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
906
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація