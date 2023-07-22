Оператор Deutsche Welle отримав поранення на фронті від російських касетних боєприпасів

Оператора німецького видання Deutsche Welle Євгена Шилка поранено російськими касетними боєприпасами в Україні.

Про це повідомили у російській редакції DW.

"Оператора медіакомпанії Deutsche Welle Євгена Шилка було поранено російськими касетними боєприпасами в місті Дружківка Краматорського району Донецької області, розташованому за 23 км від лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

Шилка доправили в лікарню, його стан стабільний.

Автомобіль, на якому пересувалися журналісти, також зазнав пошкоджень. За попередніми даними, метою російського обстрілу був тренувальний майданчик українських військових.

Однак під час атаки, на жаль, загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали.

"Ми знімали українську армію під час тренування у стрільбі по мішенях, як раптом почули кілька вибухів. Ми лягли, пішли нові вибухи, ми побачили, що люди поранені. Пізніше українська армія підтвердила, що нас обстріляли касетними боєприпасами", - розповів кореспондент DW Матіас Белінгер, який був разом з пораненим Шилком.

Нагадаємо, кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко отримала контузію, перебуваючи на фронті, де знімала черговий матеріал про українських захисників.

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