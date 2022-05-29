"Порушили давню німецьку традицію": Шольц — про постачання зброї Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що підтримує Україну у боротьбі з РФ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що його країна і народ підтримує українців у війні з Росію.

Про це він заявив у привітанні другому міжнародному благодійному телемарафоні Save Ukraine, який одночасно відбувається у столицях Києві та Берліні.

"Вітаю, Києве! Вітаю, Україно! Ми — разом з вами, наші серця, наші думки — разом з вами. Кожного дня, відколи Росія напала на Україну. Ми стисткаємо кулаки з нашими друзями і партнерами", — зазначив канцлер.

Шольц нагадав, що німецький уряд надає Україні допомогу для підтрики економіки. Також Німеччина надсилає зброю для України, "чим порушується давня німецька традиція нікому не давати зброю".

За інформацію канцлера ФРН, 80 тисяч українців знайшли прихисток у Німеччині.

"Ми зустріли їх з обіймами. Після війни ми допоможемо відбудувати Україну. Президент Зеленський сказав 8 травня, що українське сонце розтопить лід тієї зими, що почалася 24 лютого. Путін не переможе.

Ми пам'яємо тих, хто втратив життя, опираючись російській агресії, тих, хто поранений, тих, хто втратив домівку, тих, хто потерпів від ракет і снарядів з боку Росії у боротьбі проти тиранії та утисків. Ми — разом, ми об'єднані довкола України, стоїмо за людську гідність, за свободу, за демократію. Як європейські брати та сестри", — підсумував Олаф Шольц.