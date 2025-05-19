Повернення кордонів 1991 року: ексголова ЦРУ оцінив перспективи України

Ексочільник ЦРУ Девід Петреус / © Associated Press

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Ексочільник Центрального розвідувального управління США Девід Петреус назвав кілька факторів, необхідних для повернення Україною окупованих територій до кордонів 1991 року.

Про це Петреус розповів Radio NV.

Ексголова ЦРУ акцентував, що Україні знадобляться колосальні ресурси на фронті для повернення окупованих Росією територій. Не останню роль у цьому відіграє допомога партнерів.

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«З огляду на розвиток подій на полі бою зі створенням дуже, дуже значних оборонних ліній, таких як так звана лінія Суровікіна тощо, яка виявилася такою грізною під час контрнаступу влітку 2023 року, що її неможливо було подолати, з огляду на смертоносність лінії фронту з обох боків, тому що Росія також впроваджує дронові інновації, як і Україна; виходячи з цього всього, скажу так: Україні знадобиться величезна кількість додаткових ресурсів, щоб звільнити всю свою територію», — висловився Петреус.

Ще одним фактором, який допоміг би Україні звільнити свої території, ексочільник ЦРУ назвав великі трансформації у Росії.

«Якщо тільки щось не трансформує Росію так, що, наприклад, її матері і батьки скажуть: „Ми не віддамо вам свого сина“, тоді, може, щось зміниться без воєнних відвоювань. Або, знову ж таки, — якщо Росія збанкрутує», — припустив експосадовець.

За його оцінками, загалом Україні буде дуже складно повернути 20% окупованої території.

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До слова, у березні командир батальйону К-2 Кирило Верес висловив думку, що Україна поки не має потенціалу вийти на кордони 1991 року. Він акцентував, що на сьогодні важливо не втратити те, що є.

Таку думку поділяє головний сержант 2-го механізованого батальйону 43-ї бригади «Птах». Він сказав, що в України немає сил для повернення кордонів 1991 року.

Своєю чергою на початку травня у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що країна-агресорка ніколи не допустить відновлення України у кордонах 1991 року.