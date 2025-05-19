Возвращение границ 1991 года: экс-глава ЦРУ оценил перспективы Украины

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус ЦРУ Дэвид Петреус / © Associated Press

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Экс-глава Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус назвал несколько факторов, необходимых для возвращения Украиной оккупированных территорий до границ 1991 года.

Об этом Петреус рассказал Radio NV.

Экс-глава ЦРУ акцентировал, что Украине понадобятся колоссальные ресурсы на фронте для возвращения оккупированных Россией территорий. Не последнюю роль в этом играет помощь партнеров.

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«Учитывая развитие событий на поле боя с созданием очень, очень значительных оборонительных линий, таких как так называемая линия Суровикина и т.п., которая оказалась такой грозной во время контрнаступления летом 2023 года, что ее невозможно было преодолеть, учитывая смертоносность линии фронта с обеих сторон, потому что Россия также внедряет дроновые инновации; исходя из этого всего, скажу так: Украине понадобится огромное количество дополнительных ресурсов, чтобы освободить всю свою территорию», — сказал Петреус.

Еще одним фактором, который бы помог Украине освободить свои территории, экс-глава ЦРУ назвал большие трансформации в России.

«Если только что-то не трансформирует Россию так, что, например, ее матери и отцы скажут: „Мы не отдадим вам своего сына“, тогда может что-то изменится без военных отвоеваний. Или опять же — если Россия обанкротится», — предположил экс-чиновник.

По его оценкам, в целом, Украине будет очень сложно вернуть 20% оккупированной территории.

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К слову, в марте командир батальона К-2 Кирилл Верес выразил мнение, что у Украины пока нет потенциала выйти на границы 1991 года. Он акцентировал, что сегодня важно не потерять то, что есть.

Такое мнение разделяет главный сержант 2-го механизированного батальона 43-й бригады «Птах». Он сказал, что у Украины нет сил для возвращения границ 1991 года.

В свою очередь в начале мая в Министерстве иностранных дел России заявили, что страна-агрессор никогда не допустит восстановления Украины в границах 1991 года.