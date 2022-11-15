Повітряна тривога оголошена у Києві та більшості областей України: карта

Мешканів тих областей, де оголошена тривога, просять негайно пройти в укриття через загрозу ракетного удару.
Повітряна тривога оголошена у Києві та більшості областей України.
Мешканів тих областей, де оголошена тривога, просять негайно пройти в укриття через загрозу ракетного удару.
Про це свідчать дані на мапі alerts.in.ua.
Зазначимо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія у вівторок, 15 листопада, здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни. Наслідки можуть бути для сусідніх держав.
Нагадаємо, із 90 ракет, випущених Росією 15 листопада, збито 73, із десятка дронів-камікадзе знищено всі. В районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21.
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