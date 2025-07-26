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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росіяни почали атакувати Костянтинівку з нового напрямку, де накопичили великі резерви

Російські війська змінили тактику і відкрили новий напрямок.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Костянтинівка

Костянтинівка / © ДСНС

Російські окупанти роками намагаються наблизитися до Костянтинівки Донецької області. Вони наступають туди з різних напрямків упродовж тривалого часу.

Про це розповів речник ОСУВ «Хортиця», майор Віктор Трегубов у коментарі 24 Каналу.

Як наголосив Трегубов, ворог ліз в бік Костянтинівки з Торецького напрямку, через сам Торецьк, через Часів Яр тощо. Але роками їм не вдавалося досягти там успіхів.

Яка ситуація біля Костянтинівки

Зрештою росіяни спробували просунутися ближче з іншого напрямку. Окупанти вийшли за трасу Покровськ-Костянтинівка та пролізли між двома містами.

«Проблем стало більше, бо фактично додався ще один напрямок. Це саме той напрямок, на якому в росіян дуже великі резерви. Здебільшого вони йдуть в бік Покровська. Хоча так само йдуть і в бік Костянтинівки, але з меншим акцентом» — підкреслив Трегубов.

Нагадаємо, знімальна група ТСН працювала в Костянтинівці і потрапила під обстріл російських КАБів. Військові та місцеві відверто розповіли нашим журналістам, що відбувається у Костянтинівці.

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