Протягом доби під ворожими обстрілами опинились три райони Харківської області – ОВА

Армія Російської Федерації протягом минулої доби продовжувала обстрілювати населені пункти Харківської області, розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти атакували населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

"Зокрема з мінометів, ствольної та реактивної артилерії були обстріляні Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча, Дворічна, Берестове, Першотравневе та інші населені пункти", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо, на Харківщині у Козачій Лопані, яку нещодавно було звільнено від окупантів, на міні підірвалася літня жінка.

Ситуація на Харківщині

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти, тікаючи з області, залишили у Балаклії 13 мішків із секретними документами.

У деокупованому селищі Козача Лопань правоохоронці виявили тіла двох чоловіків зі слідами тортур та насильницької смерті.

СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності депутатам та представникам окупаційних адміністрацій Харківщини. Двоє місцевих депутатів приєдналися до росіян та погодилися з ними співпрацювати.

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