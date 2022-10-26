Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Протягом доби під ворожими обстрілами опинились три райони Харківської області – ОВА

Протягом доби під ворожими обстрілами опинились три райони Харківської області – ОВА

Дата публікації
Перегляди
797
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Протягом доби під ворожими обстрілами опинились три райони Харківської області – ОВА

Фото: Харківська обласна державна адміністрація

Внаслідок ворожих обстрілів поранених серед цивільного населення не зафіксовано.

Армія Російської Федерації протягом минулої доби продовжувала обстрілювати населені пункти Харківської області, розташовані біля лінії зіткнення та кордону з РФ.  

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти атакували населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.

"Зокрема з мінометів, ствольної та реактивної артилерії були обстріляні Вільхуватка, Бударки, Шевченкове, Стрілеча, Дворічна, Берестове, Першотравневе та інші населені пункти", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо, на Харківщині у Козачій Лопані, яку нещодавно було звільнено від окупантів, на міні підірвалася літня жінка.

Ситуація на Харківщині

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти, тікаючи з області, залишили у Балаклії 13 мішків із секретними документами.

У деокупованому селищі Козача Лопань правоохоронці виявили тіла двох чоловіків зі слідами тортур та насильницької смерті.

СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності депутатам та представникам окупаційних адміністрацій Харківщини. Двоє місцевих депутатів приєдналися до росіян та погодилися з ними співпрацювати.

Читайте також:

Через обстріл Дніпра в авто заживо згоріла вагітна жінка

Через обстріл Дніпра в авто заживо згоріла вагітна жінка

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація