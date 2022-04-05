Протягом доби відновлено електропостачання понад 123,7 тис. споживачів

Газопостачання відновлено 832 споживачам.

За минулу добу відновлено електропостачання понад 123,7 тисячам споживачів.

Зокрема, у Чернігівській області – 100 тис. споживачів (дані за дві минулі доби), у Запорізькій – 8,5 тис., у Донецькій – понад 4,6 тис., у Київській – 4,1 тис., у Сумській – майже 4 тис., у Харківській – 1,5 тис., у Луганській – 500, у Миколаївській – 370 споживачам.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Станом на 5 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 1245 населених пунктів, загалом понад 759,3 тис. споживачів.

Газопостачання відновлено 832 споживачам. Без газопостачання залишаються понад 334 тисячі абонентів

У деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.

Нагадаємо, у Тростянці почали роботу з відновлення об'єктів інфраструктури.

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