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Ракетний удар: у Полтаві через перепади електрики посеред дороги спалахнули тролейбуси

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Ракетний удар: у Полтаві через перепади електрики посеред дороги спалахнули тролейбуси

У Полтаві посеред дороги загорілось кілька тролейбусів.

Сталось це через ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури, які забезпечують українців електрикою. 

Відео поширюють у телеграм-каналах. 

Місцеві жителі повідомляють, що через перепад напруги у Полтаві посеред вулиці спалахнуло одразу три тролейбуси. Водії громадського транспорту вчасно зупинили рух. 

За попередніми даними, ніхто з пасажирів не постраждав. Обставини події встановлюються. 

Нагадаємо, під час повітряної тривоги частина областей України залишилась без електрики

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