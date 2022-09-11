Ракетний удар: у Полтаві через перепади електрики посеред дороги спалахнули тролейбуси

У Полтаві посеред дороги загорілось кілька тролейбусів.
Сталось це через ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури, які забезпечують українців електрикою.
Відео поширюють у телеграм-каналах.
Місцеві жителі повідомляють, що через перепад напруги у Полтаві посеред вулиці спалахнуло одразу три тролейбуси. Водії громадського транспорту вчасно зупинили рух.
За попередніми даними, ніхто з пасажирів не постраждав. Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги частина областей України залишилась без електрики.
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