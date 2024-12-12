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РФ перекидає військову техніку до Запорізької області – "АТЕШ"

РФ перекидає військову техніку до Запорізької області – "АТЕШ"

Переміщення техніки окупантів / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Усю зібрану інформацію вже передано за призначенням.

Путінська армія перекидає військову техніку з окупованого Криму до Запорізької області. Колона рухалася трасою на північ Криму.

Про це повідомили агенти "АТЕШ".

"Ймовірно, колона прямує у бік тимчасово окупованої Запорізької області, де рашисти ведуть активні наступальні дії та планують посилювати їх", – йдеться в повідомленні.

За інформацією агентів, у складі колони було помічено безліч броньованої техніки, включаючи танки, БМП та БТР, а також військові тягачі та вантажівки.

"Ми знаємо, де і як зупинити цю техніку, щоб вона не досягла материкової частини України", – підсумували агенти "АТЕШ".

Нагадаємо, у Запорізькій області відзначається активізація армії РФ на Роботинському напрямку, а також наступ окупантів на Времівському напрямку в районі селища Велика Новосілка.

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