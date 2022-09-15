РФ випустила крилату ракету по Кривому Рогу: є серйозні руйнування

За попередньою інформацією, жертв немає.

Російська армія вдень 15 вересня вдарила крилатою ракетою по Кривому Рогу. Вона влучила в промислове підприємство. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

"Знов крилата ракета. Влучання в промислове підприємство. Руйнування серйозні, детальні наслідки уточнюються. Попередньо - без втрат", - написав Вілкул.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічним спорудам міста.

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