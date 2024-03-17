РФ завдала два удари по Конотопу на Сумщині: що відомо

Увечері, 17 березня, російські окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури у місті Конотоп на Сумщині.

Про це у своєму Facebook написав міський голова Артем Семеніхін.

"Два прильоти! Інфраструктура!", – йдеться в повідомленні. Інших деталей він не уточнив.

Дещо пізніше у Сумській ОВА підтвердили, що внаслідок ракетної атаки були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури Конотопа. За попередніми даними, люди не постраждали.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - зазначили в ОВА.

Крім того, у моніторингових телеграм-каналах з'явилася інформація, що росіяни здійснили масовану атаку КАБами прикордонного селища Велика Писарівка на Сумщині.

Повітряна тривога у Сумській області оголошена з 18:17. О 20:11 у Повітряних силах повідомили, що керована авіаційна ракета, імовірно Х-59, рухалася через Сумщину до Чернігівщини.

Нагадаємо, що у неділю, 17 березня, місто Ворожба на Сумщині двічі потрапляло під обстріл "градів" російської армії.

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