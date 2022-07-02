"Ризик нападу Білорусі на Україну буде однозначно підвищуватись" – Клімкін

Білорусь вже надає підтримку Росії, яка веде війну проти України і вбиває цивільних людей.

Ризик нападу Білорусі на нашу країну збільшується.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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"Білорусь вже напала на Україну і за міжнародним правом, і по-людськи. З території Білорусі до нас йшли російські військові частини, зараз - летять ракети, летять літаки, Лукашенко за це заплатить. Я не знаю, чи заплатить Білорусь, оскільки Лукашенко формально нелегітимний президент, але Лукашенко точно заплатить. Ризик прямого нападу, безпосередньо білоруських військ, дійсно збільшується. Саме на сьогодні, я вважаю, що він відносно низький, але далі він буде однозначно підвищуватись", - сказав він.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що загроза вторгнення Білорусі на територію України з військової точки зору зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ малоймовірний.

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