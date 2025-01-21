Роблять "фінт вухами": експерт вказав на серйозні проблеми окупантів на фронті

Російська армія стикається з гострим дефіцитом техніки, через що на фронті використовують будь-які транспортні засоби, навіть цивільні автомобілі.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів керівник військових програм Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” Павло Лакійчук.

“Росіяни зараз на цілій низці напрямків намагаються наступати, переміщатися до позицій не на спеціалізованій техніці, а на чомусь, що прийдеться: від жигулів до баггі. Ось, власне, і результат. Активність їхніх дій не тільки не знижується, але й збільшується”, – зазначив Лакійчук.

Експерт додав, що українські військові активно знищують неброньовану техніку ворога, зокрема транспорт, який використовується для забезпечення логістики. “Без тилу ти – купа заліза і людського ‘м’яса’”, – підкреслив він.

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Крім того, росіяни намагаються використовувати так звані “машини Франкенштейна”, встановлюючи корабельні артилерійські системи на стару техніку, наприклад, МТ-ЛБ. За словами Лакійчука, це свідчить про відчайдушну ситуацію, в якій опинилася армія РФ.

Також за словами Лакійчука, у росіян також є проблеми із системами озброєнь великого та середнього калібру.

“На це вказує те, що вони закуповують або беруть у борг, назвіть як завгодно, корейські системи радянського виробництва, а також корейські аналоги, які не відповідають радянським стандартам за калібрам. Відповідно, потрібні спеціальні снаряди. Це складний логістичний такий “фінт вухами”. Але якщо росіяни на це йдуть, значить проблеми серйозні”, — сказав Лакійчук.

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