Росія вперше від початку війни атакувала Харків FPV-дроном: подробиці

Пошкоджений ударами по Харкову будинок / © Володимир Зеленський

Реклама

Російські війська вперше за період повномасштабної війни атакували Харків FPV-дроном з бойовою частиною. Через удари по місту є постраждалі та руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Терехов зазначив, що Харків залишається однією з ключових мішеней на мапі російського терору. Протягом минулого тижня по місту було сім влучань.

Реклама

«Вперше за весь час повномасштабного вторгнення противник застосував FPV-дрон з бойовою частиною на базі РПГ. Це нова, ще більш підступна загроза, що свідчить про спробу знайти «вразливі місця» в обороні міста», — йдеться в заяві мера.

Терехов зазначив, що постраждали 11 людей, серед яких опинилася й дитина. 14-річний підліток отримав черепно-мозкову травму. Минулося без загиблих.

Через удари по Харкову руйнувань зазнала виключно цивільна інфраструктура: пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, типографія та офісні приміщення.

Міський голова також поінформував, що протягом минулого тижня у Харківській області пролунало 51 попередження про повітряну загрозу, у самому місті — 39. Загальна тривалість тривог у Харкові була на 41% меншою, ніж по області.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 26 травня російська армія атакувала дронами передмістя Харкова. Ударів зазнала територія приватного підприємства у селищі Васищеве. Там зафіксовані руйнування і спалахнула пожежа.

Загалом протягом цієї ж ночі Росія атакувала Україну 364 засобами ураження: йдеться про дев’ять ракет та 355 безпілотників. Сили ППО збили усі ворожі ракети та знешкодили 288 дронів.

Дата публікації 14:56, 26.05.25 Кількість переглядів 4 Дрони добивали, що не знищили ракети! Наживо з атакованих міст