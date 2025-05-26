Россия впервые с начала войны атаковала Харьков FPV-дроном: подробности

Поврежденный ударами по Харькову дом / © Владимир Зеленский

Реклама

Российские войска впервые за период полномасштабной войны атаковали Харьков FPV-дроном с боевой частью. Из-за ударов по городу есть пострадавшие и разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Терехов отметил, что Харьков остается одной из ключевых мишеней на карте российского террора. В течение прошлой недели по городу было семь попаданий.

Реклама

«Впервые за все время полномасштабного вторжения противник применил FPV-дрон с боевой частью на базе РПГ. Это новая, еще более коварная угроза, свидетельствующая о попытке найти «уязвимые места» в обороне города», — говорится в заявлении мэра.

Терехов отметил, что пострадали 11 человек, среди которых оказался и ребенок. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму. Обошлось без погибших.

Из-за ударов по Харькову разрушениям подверглась исключительно гражданская инфраструктура: повреждены частные и многоэтажные жилые дома, типография и офисные помещения.

Городской голова также сообщил, что в течение прошлой недели в Харьковской области прозвучало 51 предупреждение о воздушной угрозе, в самом городе — 39. Общая продолжительность тревог в Харькове была на 41% меньше, чем по области.

Реклама

Напомним, в ночь на 26 мая российская армия атаковала дронами пригород Харькова. Ударам подверглась территория частного предприятия в поселке Васищево. Там зафиксированы разрушения и вспыхнул пожар.

Всего в течение этой же ночи Россия атаковала Украину 364 средствами поражения: речь идет о девяти ракетах и 355 беспилотниках. Силы ПВО сбили все вражеские ракеты и обезвредили 288 дронов.

Дата публикации 14:56, 26.05.25 Количество просмотров 2 Дроны добивали, что не уничтожили ракеты! Вживую из атакованных городов