Росія вночі з РСЗВ накрила вогнем Дніпропетровську область

Під обстріл потрапили Апостолівська та Зеленодольська громади.

У ніч проти 11 липня російські окупанти кілька разів накрили вогнем Криворізький район Дніпропетровської області з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Під обстріл потрапили Апостолівська та Зеленодольська громади, а саме села Новосеменівка та Мар'янське.

"Попередньо, люди не постраждали. У селах є руйнування житла. Зачепило і худобу. У інших районах області на цю хвилину спокійно", - зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Дніпропетровщину і провів нараду в Криворізькому районі. Він також поспілкувався із захисниками, які боронять регіон від російських окупантів.

Зеленський побував на передових позиціях ЗСУ на Дніпропетровщині

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