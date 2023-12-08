Росіяни намагаються скопіювати українські морські дрони — ГУР

Окупанти збирають уламки українських морських БПЛА, аби зліпити з них свій дрон-плагіат.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Вони працюють над цим (копіюють морські дрони - ред.) і ретельно збирають уламки, залишки українських морських дронів. Пробують, як можна більше зібрати із залишків щось, що буде працювати, і спробувати налагодити виробництво", - сказав Юсов.

Представник розвідки наголосив, що морські дрони залишаються загрозою для російського флоту у Чорному морі. За його словами, окупанти цілком усвідомлюють цю загрозу.

Нагадаємо, воїн Головного управління розвідки Міністерства оборони України з позивним "Тринадцятий" заявив, що військова розвідка не заспокоїться, доки Чорне море знову не стане вільним. Він розповів про удари морськими дронами по об’єктах чорноморського флоту держави-агресорки Росії.

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