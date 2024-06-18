Росіяни відрізали голову бійцю ЗСУ і залишили її на розстріляній автівці: фото

На Донеччині окупанти обезголовили українського військовослужбовця.

Про жахливий інцидент повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

За його словами, російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, а натомість вбивати їх з нелюдською жорстокістю — відрізати їм голови. Факт знущання над українським захисником вже зафіксовано на Донеччині.

"Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму", - наголосив він.

Андрій Костін зазначив, що ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. Він запевнив, що Україна не залишить ці злочини безкарними та закликав весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста.

Нагадаємо, раніше СБУ отримала перехоплення розмови російських окупантів, у якому підтверджується, що вони не тільки катують українських військовополонених, а й жорстоко вбивають їх після допитів. Зокрема, їм перерізають горло. Один з окупантів у подробицях розповідає, як перерізає горло полоненому. За його словами, таких випадків вистачає. Вбивають українських військових вночі.

Жорстокі вбивства українських полонених

У Мережі 11 квітня 2023 року з’явилось відео, як російські окупанти відрізають голову українському полоненому. Судячи з відео, військовий ще був живим, коли один з окупантів вчинив свій злочин. Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на злочин Росії. За його словами, це не випадковість чи епізод, бо це повторюється. Як приклад, згадав злочини росіян у Бучі.

6 березня у Мережі опублікували відео, як російські окупанти впритул розстріляли військовополоненого. Росіяни вбили українця через слова: "Слава Україні!".

Українським військовим, якого розстріляли, був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

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