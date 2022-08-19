Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині: що відомо

Російські війська не припиняють завдавати ударів по території Сумскої області.
Вранці 19 серпня окупанти агресорки Росії обстріляли дві громади в області: Білопільську і Краснопільську.
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Зазначається, що о 06:00 росіяни почали обстріл з міномету території Білопільської громади. Зафіксовано десять "прильотів". За дві години, о 08:00, з міномету окупанти відкрили вогонь по Краснопільській громаді - чтири "приходи".
За словами голви області, за попередньою інформацією, обійшлося без втрат та руйнувань.
Як повідомлялося, зранку 19 серпня армія Російської Федерації вкотре обстріляла Харків. На світанку, о 05:44, окупанти завдали ударів по трьох районах міста. Під ударами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони.
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