Росіяни вдарили по дитячому табору на Одещині: фото руйнувань

Окупанти завдали удару по рекреаційній зоні на Одещині.

Під час атаки на Одеську область ніч проти 21 березня російські війська завдали удару по дитячому табору. На щастя, він не працює від початку повномасштабної війни.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуація України.

Російські окупанти завдали удару по рекреаційній зоні в одному з курортних районів Одещини.

Зафіксовані руйнування та загоряння будівель на території дитячого табору, який не працює від початку повномасштабного вторгнення.

Надзвичайники оперативно загасили пожежу. Минулося без постраждалих.

Зруйнований через російську атаку дитячий табір в Одеській області / Фото: ДСНС України у Telegram

Зруйнований через російську атаку дитячий табір в Одеській області / Фото: ДСНС України у Telegram

Зруйнований через російську атаку дитячий табір в Одеській області / Фото: ДСНС України у Telegram

Зруйнований через російську атаку дитячий табір в Одеській області / Фото: ДСНС України у Telegram

Зруйнований через російську атаку дитячий табір в Одеській області / Фото: ДСНС України у Telegram

Нагадаємо, російська армія пізно ввечері 20 березня вдарила по Одеській області безпілотниками. Була пошкоджена цивільна інфраструктура, виникли пожежі і постраждали троє підлітків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини на 9:00 21 березня! МОТОРОШНА АТАКА НА ОДЕСУ! У росіян ПАЛАЄ "СУДЖА"!