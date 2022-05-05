Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни завдали 24 руйнівні атаки на Луганщині: є загиблі

Дата публікації
Перегляди
611
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни завдали 24 руйнівні атаки на Луганщині: є загиблі

Ілюстративне фото. / Associated Press

Російські загарбники не припиняють атакувати Луганську область: ворог завдав 24 атаки по мирних помешканнях регіону.

Лише протягом минулої доби, 24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях, росіяни спрямували сім потужних артилерійських обстрілів на Сєвєродонецьк, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири на Лисичанськ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

Внаслідок атак армії держави-терористки Росії є загиблі. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих.

"Двоє з них – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня. Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки. Вдень – чоловік з Попасної. Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним", - наголосив керівник області. 

До слова, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше восьми будинків, три – у Комишувасі, чотири – в Сєвєродонецьку, чотири – в Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську. Крім того, у Сєвєродонецьку в межах міста зайнялася хвойна підстилка.

Як повідомлялося, на Донбасі відбито 11 атак росіян: вони безуспішно намагаються наступати на Попасну і Сєвєродонецьк. Українським військовим вдалося знищити п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога.

Читайте також:

Джо Байден відвідав завод, що виготовляє джавеліни (жестовою мовою)

Джо Байден відвідав завод, що виготовляє джавеліни (жестовою мовою)
 
Наступна публікація