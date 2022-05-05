Росіяни завдали 24 руйнівні атаки на Луганщині: є загиблі

Російські загарбники не припиняють атакувати Луганську область: ворог завдав 24 атаки по мирних помешканнях регіону.
Лише протягом минулої доби, 24 руйнівні атаки завдав ворог по мирних помешканнях, росіяни спрямували сім потужних артилерійських обстрілів на Сєвєродонецьк, ще сім – на Попаснянську та Гірську громади, чотири на Лисичанськ.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Внаслідок атак армії держави-терористки Росії є загиблі. Наразі знайдені та ідентифіковані тіла п’ятьох загиблих.
"Двоє з них – чоловіки з Новоіванівки, які потрапили від російський обстріл ввечері 3 травня. Вже вранці загинули чоловік з Тошківки та жінка з Воєводівки. Вдень – чоловік з Попасної. Це не остаточні дані, тому що в Попасній і Гірській громаді будинки палають один за одним", - наголосив керівник області.
До слова, лише в Гірському знищено або пошкоджено не менше восьми будинків, три – у Комишувасі, чотири – в Сєвєродонецьку, чотири – в Лисичанську та щонайменше чотири в Новодружеську. Крім того, у Сєвєродонецьку в межах міста зайнялася хвойна підстилка.
Як повідомлялося, на Донбасі відбито 11 атак росіян: вони безуспішно намагаються наступати на Попасну і Сєвєродонецьк. Українським військовим вдалося знищити п’ять танків, сім одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки ворога.
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