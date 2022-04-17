Російські окупанти не відкладатимуть наступ на Донбасі - Буданов

Російські окупанти не відкладатимуть наступ на Донбасі - Буданов

Росіяни готуються до вирішальної для них битви і прагнуть здобути бодай якісь тактичні “перемоги” до Великодня.

Російські збройні сили не відкладатимуть повномасштабний наступ на Донбасі і прагнуть здобути бодай якісь тактичні “перемоги” до Великодня, 24 квітня.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, російські окупанти зараз поспішають, щоб продемонструвати якісь тактичні здобутки у своїй “операції”.

“Вони дуже сильно поспішають, тому що вони дуже обмежені в часі. Вони хочуть встигнути отримати хоч якусь тактичну перевагу і тактичні здобутки, які зможуть показати як певною мірою виграш Росії в цій операції. Вони поспішають до Пасхи”, - зауважив керівник військової розвідки.

Однак, Буданов запевнив, що такі поспішні дії окупантів нічого не змінять у загальному ході війни.

“Можливі певні тактичні перемоги, але це тимчасово. В нас багато місць, де певні населені пункти (селища) переходять з рук в руки по 2-3 рази на добу”, - підкреслив він.

Нагадаємо, ЗСУ стримують військові підрозділи окупантів, тому Росії не вдається почати наступ на Донбасі.

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