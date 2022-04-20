Російські окупанти проводять штурм у районі Попасної

Російські окупанти станом на 20 квітня проводять штурмові дії в районі населеного пункту Попасна Луганської області.

Російські війська також здійснювали штурмові дії в напрямку Новотошківського, проте успіху не зазнали.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Окрім того, ворог намагався закріпитися в західній і північно-західній частинах Рубіжного. Проте й там окупанти зазнали невдачі.

Водночас російська батальйонна тактична група зі складу 150-ї мотострілецької дивізії втратила боєздатність та була виведена в район відновлення.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ також повідомили, що російська влада планує повністю встановити контроль над Донецькою та Луганською областями. Задля цього Росія перекидає до України додаткові підрозділи окупантів.

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