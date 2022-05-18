Російські окупанти викрали працівника "Суспільного" в Херсоні

Російські військові 16 травня в тимчасово окупованому Херсоні викрали інженера телеканалу "Суспільне Херсон" Олексія Воронцова. Місце його перебування наразі не відоме.

Про викрадення окупантами Воронцова керівництву компанії повідомила його дружина.

Про це пише "Суспільне"

"Суспільний мовник звертається до української влади та міжнародної громадськості із закликом всебічно та усіма можливими способами сприяти поверненню Олексія Воронцова", – йдеться в повідомленні.

Компанія також скерувала повідомлення про кримінальне правопорушення до Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі внаслідок збройної агресії РФ та до Херсонської окружної прокуратури.

На сьогодні приміщення "Суспільне Херсон" контролює окупаційна влада. Окупанти не раз намагалися знайти справи працівників філії задля вербування, допитів та отримання інформації.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що в День Росії, 12 червня, президент держави Володимир Путін може оголосити про анексію Херсонської та інших областей України.

Рашисти не пускають жителів Херсонщини виїхати з окупованої області

Читайте також: