Російські й білоруські шахраї підбурюють українських чоловіків тікати з країни

За кілька тисяч доларів ворожі шахраї обіцяють безперешкодно переправити чоловіків за кордон.

У Мережі починають з’являтися повідомлення ворожих шахраїв, які підбурюють українських чоловіків тікати з країни і пропонують за певну "ціну" виїхати за кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"В українському інфо просторі з’явилися анонімні канали, які закликають українських чоловіків тікати за кордон. Вони обіцяють безперешкодний виїзд з України та оцінюють свої послуги у кілька тисяч доларів, беруть і в біткоїнах", — пише ДПСУ.

Зазначається, що ворожі російські агенти намагаються звинуватити захисників України у корупції. Таку ж інформацію поширює і білоруська пропаганда.

Оперативні підрозділи Держприкордонслужби та підрозділи Кіберполіції виявляють та блокують ці канали та чати, які поширюють такі пропозиції.

ДПСУ закликала українців не довіряти ворожій пропаганді та уникати шахрайських схем.

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