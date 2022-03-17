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“Російські ЗМІ брешуть”: сайт МНС Росії після атаки хакерів змінив вигляд

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“Російські ЗМІ брешуть”: сайт МНС Росії після атаки хакерів змінив вигляд

27 січня 2021 року кіберполіція викриває українських хакерів, які обікрали європейські банки на понад 2 млрд доларів / pixabay.com

На вебресурсі відомства держави-агресора оголосили про “технічні роботи”.

Увечері в середу, 16 березня, перестав працювати офіційний сайт Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ. На вебресурсі держави-агресора з'явилася "несподівана" інформація про війну, яку розв'язала Росія в Україні, а потім на ньому встановили "заглушку", оголосивши про "технічні роботи".

Про це повідомляють російські видання, які, однак, не наважилися зацитувати інформацію, яку опублікували на сайті МНС РФ невідомі хакери.

Проте в Мережі уже з'явилися скріншоти вигляду головної сторінки сайту до того, як його заблокували адміністратори. 

Відвідувачі сайту МНС мали можливість короткий час прочитати про те, що Росія наближається до дефолту, в Україні загинуло понажд 1300 російських військових. Також тут містився заклик не вірити російським ЗМІ, які брешуть.

© скріншот з відео
скріншот з відео
©

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого на сайт російської державної корпорації з космічної діяльності “Роскосмос” було здійснено кібератаку, яка призвела до припинення його роботи.

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