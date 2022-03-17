“Російські ЗМІ брешуть”: сайт МНС Росії після атаки хакерів змінив вигляд

27 січня 2021 року кіберполіція викриває українських хакерів, які обікрали європейські банки на понад 2 млрд доларів / pixabay.com

На вебресурсі відомства держави-агресора оголосили про “технічні роботи”.

Увечері в середу, 16 березня, перестав працювати офіційний сайт Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ. На вебресурсі держави-агресора з'явилася "несподівана" інформація про війну, яку розв'язала Росія в Україні, а потім на ньому встановили "заглушку", оголосивши про "технічні роботи".

Про це повідомляють російські видання, які, однак, не наважилися зацитувати інформацію, яку опублікували на сайті МНС РФ невідомі хакери.

Також читайте На низці держсайтів Росії хакери виставили картинку проти війни з Україною

Проте в Мережі уже з'явилися скріншоти вигляду головної сторінки сайту до того, як його заблокували адміністратори.

Відвідувачі сайту МНС мали можливість короткий час прочитати про те, що Росія наближається до дефолту, в Україні загинуло понажд 1300 російських військових. Також тут містився заклик не вірити російським ЗМІ, які брешуть.

скріншот з відео

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого на сайт російської державної корпорації з космічної діяльності “Роскосмос” було здійснено кібератаку, яка призвела до припинення його роботи.

Читайте також: