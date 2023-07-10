Розвідка Британії назвала причину високої смертності росіян в Україні

Висока смертність російських солдатів на полі бою в Україні свідчить про неналежну медичну допомогу. Зазначається, що до 50% смертей можна було б запобігти.

Про це інформує Міноборони Британії у Twitter.

У розвідці кажуть, що криза військового медичного забезпечення призвела до того, що щодня уражаються близько 400 осіб. Приплив окупантів лише ускладнює цю проблему, особливо у прикордонних районах поблизу України.

За словами начальника навчального відділу бойової медицини роти Калашнікова, цілком імовірно, що до 50% смертей під час бойових дій у Росії можна було б запобігти.

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"Дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута є основною причиною смертельних випадків і ампутацій, яких можна було запобігти", - йдеться у повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, загальні бойові втрати армії Росії від 24 лютого 2022 року до 10 липня 2023 року орієнтовно склали особового складу близько 234 480. За добу українські військові ліквідували 440 загарбників.

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