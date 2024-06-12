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Розвідник ГУР назвав найбільшу проблему української армії на полі бою

Розвідник ГУР назвав найбільшу проблему української армії на полі бою

ЗСУ на передовій / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Окупанти розуміють небезпеку від українських FPV.

Найбільша проблема для ЗСУ – це те, що противник робить висновки над своїми помилками та системно їх виправляє.

Про це розповів спецпризначенець ГУР з позивним "Депутат" в інтерв'ю РБК-Україна. 

"Наприклад, ті ж самі комплекси РЕБ, які вони встановлюють на автомобілі. Якщо раніше було легше їх вразити, то зараз вже не так. Вони змінюють час пересування, тобто 70-80% всього пересування по передовій відбувається в темний час доби. Ворог розуміє небезпеку від FPV", - зауважив розвідник ГУР.

Водночас, за його словами, українські військові не відстають та придумали, як нищити ворога ще більш ефективно.

"У нас також зараз з'являються і нічні камери, і є багато вже навіть нічних уражень, коли ворог не має вже можливості втекти. Йому все одно потрібно ці логістичні речі робити, і він змушений ризикувати", - додав спецпризначенець.

Нагадаємо, за інформацією головнокомандувача ЗСУ Сирського, російська армія "загрузла" у Вовчанську.

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