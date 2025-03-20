Ще одна війна неминуча: Тайвань назвав дату ймовірного вторгнення Китаю

Зростаюче напруження між КНР та Тайванем – сигнал, що війна може спалахнути дуже скоро.

Війна між Тайванем та Китаєм може початися 2027 року. Саме на цей рік китайська комуністична партія готує свою армію, щоб вторгнутися на острів та окупувати його.

Про це пише видання Bloomberg.

Можлива дата була вказана у документі,який було опубліковано для інформування тайванських законодавців щодо майбутніх навчань, де відпрацьовуватиметься відповідь на можливу атаку китайської армії.

Автори публікації написали, що у загальнодоступних документах, що містять плани попередніх масштабних військових навчань за останні 10 років, не згадується рік, коли могло б статися вторгнення.

"2027 рік - дата потенційної атаки з боку Китаю може бути способом подолати протиріччя у парламенті Тайваню, де опозиційні партії заперечують плани військових видатків", - сказав директор правозахисної групи Formosa Defense Vision Джек Чен.

Він додав, що може змусити опозицію у парламенті відчути, що збільшення військового бюджету є нагальною потребою.

Один з маркерів готовності Китаю до нападу на Тайвань – вимога китайського лідера Сі Цзіньпіна до НОАК "стати сучаснішою" до 2027 року, а 2047 року стати армією світового класу. Крім цього, американські офіційні особи попередили Тайвань про загрозу вторгнення 2027 року: до цього часу Китай планує наростити кількість винищувачів, військових кораблів, подвоїти запаси конвенційних балістичних та крилатих ракет.

"Китайські війська демонстративно здійснюють агресивні військові навчання навколо Тайваню, а риторика офіційного Пекіну складається з погроз на адресу острова", - додали журналісти видання.

Що передувало

Китай вважає Тайвань своєю провінцією, що відкололася, а Тайвань наполягає, що є незалежною державою. Там є власна конституція, армія та обраний уряд.

Тайбей скаржиться, що Пекін все частіше здійснює місії поблизу острова, а китайські винищувачі постійно порушують тайванську зону ППО.

Зокрема, 2021 року Китай посилив тиск, відправивши військові літаки в зону протиповітряної оборони Тайваню, самопроголошену територію, де іноземні літаки ідентифікуються, відстежуються та контролюються в інтересах національної безпеки.

Тайвань оприлюднив дані про вторгнення літаків 2022 року.

Китай витрачає на оборону більше, ніж будь-яка інша країна, окрім США, і може використовувати величезний спектр можливостей, від військово-морської сили до ракетних технологій, авіації та кібератак.

Деякі західні експерти передбачають, що під час відкритого конфлікту Тайвань у кращому випадку міг би сповільнити атаку Китаю, спробувати запобігти висадці китайських десантних сил на берег і здійснити партизанські удари, чекаючи на зовнішню допомогу.

Ця допомога може надійти від США, які продають Тайваню зброю.

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