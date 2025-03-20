Держдеп США спростував видалення даних про депортацію українських дітей

Державний департамент США заперечив твердження про нібито видалення інформації щодо українських дітей, яких примусово вивезли до Росії.

Під час брифінгу речниця Держдепу Теммі Брюс пояснила, що фінансування групи дослідників Єльського університету, які займалися збором цих даних, було припинене в межах загального перегляду фінансових витрат. Це рішення ухвалили для оцінки того, наскільки такі витрати відповідають інтересам США.

Брюс відкинула припущення про знищення інформації, назвавши їх "теорією змови" та необґрунтованими страхами. Вона підкреслила, що всі зібрані матеріали залишаються під контролем Держдепартаменту, і жодних видалень не відбувалося.

Також вона зазначила, що ключовим у цьому питанні є досягнення результату, а не конкретні механізми, через які це відбувається. На її думку, сам факт того, що тема повернення дітей обговорювалася під час переговорів між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, є свідченням того, що це питання залишається у пріоритеті та над його вирішенням продовжать працювати.

Раніше повідомлялось, що адміністрація президента США Дональда Трампа завершила фінансовану урядом ініціативу, яку очолює Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), що відстежувала масову депортацію дітей з України. Через це дослідники втратили доступ до величезного обсягу інформації, зокрема до супутникових знімків та інших даних щодо приблизно 30 000 дітей, вивезених з території України.